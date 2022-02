Defesa central português na equipa da jornada da Bundesliga junto a Lewandowski

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bundesliga (@bundesliga)

O Arminia Bielefeld conseguiu um importante triunfo, por 1-0, sobre o Union Berlin na 23.ª jornada do campeonato alemão. Na defesa, o central português Guilherme Ramos foi titular pela segunda vez na presente edição da prova e assinou uma exibição de tal forma convincente, que a Bundesliga o colocou na equipa da semana.Nessa equipa formada pelos melhores jogadores da jornada, Guilherme Ramos surge ao lado de superestrelas como Hummels e Reus, do Borussia Dortmund, e sobretudo Lewandowski, do Bayern Munique, que foi recentemente eleito pela FIFA como melhor jogador do Mundo em 2020/21.Esta foi, de resto, a sexta participação de Guilherme Ramos na Bundesliga e a segunda como titular. Contratado ao Feirense, da 2.ª Liga, no último verão, o central, de 24 anos, ganha assim maior confiança para as batalhas que se avizinham e dá razões ao treinador Frank Kramer para lhe conceder mais oportunidades.