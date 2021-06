Oficial: Guilherme Ramos assinou por quatro anos com o Arminia Bielefeld

Guilherme Ramos já é jogador do Arminia Bielefeld, confirmando-se a notícia avançada ontem por Record. O 15.º colocado da última edição da Bundesliga oficializou esta quarta-feira a transferência.





O defesa-central, de 23 anos, que salta da 2.ª Liga portuguesa para o primeiro escalão do futebol alemão, assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 30 de junho de 2025.De acordo com as informações recolhidas por Record, o negócio com o Feirense fez-se por 1,2 milhões de euros, mas o Sporting, onde Guilherme Ramos concluiu a formação, vai receber metade desse valor, pois detinha 50 por cento de uma futura transferência."Estou realmente ansioso por jogar na Bundesliga, perante os adeptos do Arminia. Esta é a minha primeira experiência fora do meu país e numa divisão principal. É realmente emocionante e mal posso esperar por começar", disse o central português, aos meios de comunicação do clube alemão.Guilherme Ramos já realizou os exames médicos e começa hoje a treinar com a nova equipa. "Há muito que o seguimos e tenho a certeza de que vai evoluir muito connosco", afirmou o diretor desportivo dos alemães, Samir Arabi.O jovem defesa, de resto, também foi elogiado pelo treinador Frank Kramer: "É um defesa assertivo, forte no desarme e que atua com objetividade na construção do jogo. Também tem muito caráter e vai encaixar-se bem na nossa equipa. Estamos muito felizes por o termos connosco".