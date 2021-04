Augsburgo despede treinador e faz regressar Markus Weinzierl

O Augsburgo, que está a lutar pela manutenção na Liga alemã, despediu o treinador Heiko Herrlich e chamou Markus Weinzierl para comandar a equipa nas últimas três jornadas, anunciou esta segunda-feira o emblema germânico.

Na sexta-feira, o Augsburgo sofreu a terceira derrota nos últimos quatro jogos da Bundesliga, ao 'cair' em casa perante o Colónia (3-2), situação que levou à saída de Herrlich, numa altura em que a equipa ocupa o 13.º posto, quatro pontos acima da zona de despromoção.

O técnico de 49 anos, antigo avançado internacional alemão, vai ser substituído por Markus Weinzierl, que vai ter uma segunda passagem pelo clube, depois de ter ocupado o cargo entre 2012 e 2016.

Com Weinzierl ao 'leme', em 2015, o Augsburgo alcançou a sua única qualificação para as competições europeias, quando terminou a Bundesliga no quinto posto.

A estreia do treinador de 46 anos será frente ao Estugarda, seu antigo clube.