Bayer Leverkusen contrata internacional equatoriano

O Bayer Leverkusen assegurou a contratação de Piero Hincapié. O central de 19 anos, ex-Talleres (Argentina), assinou contrato válido por cinco temporadas com o clube da Bundesliga.





Uma vez concluído o negócio, com intermediação da Epic Sports, jovem defesa vai viver a primeira experiência em solo europeu, depois da referida passagem pela Argentina e, antes, pelos equatorianos do Independiente del Valle, clube onde se formou.Hincapié é companheiro de Gonzalo Plata, jogador do Sporting, na seleção do Equador. Até à data já contabilizou cinco internacionalizações.