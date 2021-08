Bayer Leverkusen soma primeira vitória na Bundesliga com goleada

O Bayer Leverkusen somou este sábado a primeira vitória na Bundesliga 2021/22, após golear, em casa, o Borussia Mönchengladbach, por 4-0, em partida da segunda jornada, e subiu provisoriamente ao segundo lugar da competição.

A equipa orientada pelo suíço Gerardo Seoane começou a desenhar a goleada logo aos três minutos, com um autogolo de Yann Sommer, e ampliou ainda na primeira parte, por Patrik Schick (8'), período no qual Lars Stindl (43') desperdiçou a oportunidade de reduzir para os visitantes, ao falhar uma grande penalidade.

Moussa Diabuy (55') e Nadiem Amiri (87') fecharam o resultado que permitiu ao Bayer Leverkusen igualar com quatro pontos, no segundo lugar da Bundesliga, o Friburgo, que horas antes surpreendeu, no seu reduto, o Borussia Dortmund com um triunfo por 2-1.

Nos restantes encontros da segunda jornada já disputados, o Wolfsburgo venceu o Hertha Berlim após operar uma reviravolta, com golos de Ridle Baku (74') e Lukas Nmecha (88'), respondendo da melhor forma ao tento de Dodi Lukebakio (60'), que tinha adiantado a equipa da casa no marcador na conversão de uma grande penalidade.

Por sua vez, o Bochum estreou-se a vencer no campeonato, por 2-0, frente ao Mainz, com golos de Holtmann (21') e Polter (56), enquanto o Eintracht Frankfurt, sem Gonçalo Paciência na ficha de jogo, empatou em casa (0-0) com o Augsburgo.

O Greuther Furth também somou uma igualdade (1-1) com o Arminia Bielefeld, graças a um golo de grande penalidade de Hrgota (50') depois de Klos (45') colocar os visitantes em vantagem.

Na sexta-feira, o Leipzig ganhou ao Estugarda por 4-0, com o internacional português André Silva a estrear-se a marcar nesta temporada, fixando o resultado final aos 65 minutos.

O Wolfsburgo, única equipa com registo 100% vitorioso até ao momento, lidera a classificação com seis pontos, mas pode ser igualado no domingo pelo Hoffenheim, que recebe o União de Berlim, ou pelo Colónia, que visita o Bayern Munique.