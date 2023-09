Bayer Leverkusen triunfa e mantém-se 'colado' ao líder Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bayer Leverkusen triunfou este domingo na receção ao Heidenheim, por 4-1, para a quinta jornada da Liga alemã de futebol, e mantém-se com os mesmos 13 pontos do líder Bayern Munique.

Na BayArena, os 'farmacêuticos' inauguram o marcador quando decorria o minuto nove, por intermédio do nigeriano Boniface, uma vantagem que se manteve até aos 58 minutos, altura em que Dinkci restabeleceu a igualdade.

Jonas Hofmann (63), Boniface (74), de novo, e o suplente utilizado Adli (84), após passe do ex-Benfica Grimaldo, colocaram o resultado com uma diferença significativa.

Com este desfecho, o Leverkusen, no segundo posto, igualou os 13 pontos dos bávaros, enquanto o Heidenheim, que este ano subiu ao principal escalão, é 13.º, com quatro.