Bayer Leverkusen vence em Friburgo e regressa ao 4.º lugar na Bundesliga

O Bayer Leverkusen reassumiu este domingo a 4.ª posição na Bundesliga, ao vencer por 4-2 na deslocação ao campo do Friburgo, em jogo da sexta jornada em que o futebolista Lucas Alario brilhou.

O internacional argentino bisou para a formação de Leverkusen ainda antes do intervalo, aos 29 e 42 minutos, provocando a reviravolta no marcador, depois de um golo 'madrugador' de Holer, aos dois minutos, para o Friburgo.

Na segunda metade de jogo, Nadiem Amiri (64) deu 'volume' ao resultado para o Bayer, enquanto Petersen fez o segundo golo do Friburgo, então o 3-2, aos 72, antes de os visitantes voltarem a marcar, fazendo o 4-2 por Jonathan Tah, aos 76.

Ao final da tarde, Hertha Berlim (14.º) e Wolfsburgo (10.º) empataram a um golo, com a equipa da casa a adiantar-se por Matheus Cunha, aos seis minutos, mas Ridle Baku deu o empate aos visitantes ainda antes da meia hora, aos 20.

A sexta jornada da 'Bundesliga' completa-se apenas na segunda-feira, com a receção do Hoffenheim ao Union Berlin.

No sábado, o campeão Bayern Munique e o Borussia Dortmund venceram nas visitas ao Colónia (2-1) e Arminia Bielefeld (2-0) e assumiram a liderança com os mesmos pontos, beneficiando da derrota do Leipzig em casa do Borussia Moenchengladbach (1-0).