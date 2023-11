Bis de Grimaldo frente ao Hoffenheim mantém Leverkusen na liderança isolada da Bundesliga

Alejandro Grimaldo foi novamente preponderante este sábado, frente ao Hoffenheim, ao bisar na vitória (3-2) do Bayer Leverkusen, no duelo da 10.ª jornada da Bundesliga.

O lateral espanhol, que saiu do Benfica a custo zero no final da última temporada, continua a ter um papel importantíssimo neste arranque de temporada fantástico do Bayer Leverkusen e hoje apontou dois dos três golos dos farmacêuticos, que seguem assim na liderança isolada da tabela classificativa. Wirtz, outra das grandes figuras da equipa, abriu o marcador logo aos 9 minutos, com Grimaldo a aumentar a vantagem ainda na primeira parte (45'+1) para 2-0. O Hoffenheim respondeu na segunda parte com dois golos em dois minutos (56' e 58'), mas o ex-Benfica voltou a aparecer para ser decisivo (70') e dar os três pontos à formação de Leverkusen.

Com o triunfo de hoje, a turma liderada por Xabi Alonso passa a somar 28 pontos em 30 possíveis, à frente de Bayern Munique que, com menos um jogo, soma neste momento 23 pontos.



No que toca ao capítulo individual, de realçar que Grimaldo leva já sete golos e cinco assistências em 15 jogos disputados pelo Bayer Leverkusen. O lateral espanhol está agora a um golo de igualar o seu melhor registo pessoal, fixado na época anterior pelo Benfica, onde marcou oito golos.