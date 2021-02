Escândalo na Taça da Alemanha: Bayer Leverkusen eliminado por equipa da 4.ª divisão

O Rot-Weiss Essen, emblema que atua na quarta divisão do futebol germânico, venceu esta terça-feira o Bayer Leverkusen por 2-1 nos oitavos de final da Taça da Alemanha. recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 2-1. de Niederrhein encontra-se atualmente a disputar o quatro escalão do futebol germânico.





Com um 0-0 no tempo regulamentar, Leon Bailey, aos 105 minutos, ainda adiantou o Leverkusen no prolongamento. Contudo, Kefkir (108’) e Engelman (117’) completaram a reviravolta do Rot-Weiss Essen.É a segunda grande surpresa nesta edição da Taça da Alemanha, depois do poderoso Bayern Munique ter sido eliminado pelo modesto Holstein Kiel, do segundo escalão.