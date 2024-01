Europa de olhos postos em Florin Wirtz

Florian Wirtz é um dos principais destaques da Bundesliga. A estrela da formação comandada por Xabi Alonso soma 8 golos e 12 assistências em 25 jogos esta temporada. O internacional alemão tem contrato até 30 de Junho de 2027 e um valor de mercado avaliado em 100 milhões de euros.

O jornal espanhol 'Mundo Deportivo' revela, este sábado, que existirá um concurso entre os principais tubarões europeus na janela de transferências do verão pela contratação de Florin Wirtz, uma das grandes promessas do futebol alemão, que estará na mira de clubes como Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid.O diário da Catalunha descreve o médio alemão como a "galinha dos ovos de ouro" do Bayer Leverkusen e refere que o jovem de 20 anos é uma combinação perfeita de liderança aliada ao talento, o "que o torna verdadeiramente diferente de outros jogadores com muito potencial"."É rápido, controla bem as mudanças de ritmo, tem qualidade e remate. Entende o que Xabi Alonso pretende e move-se entre aquele espaço de 'terra de ninguém' onde é totalmente indetetável e mata os adversários, movimentando-se a um ritmo totalmente vertiginoso", acrescenta o jornal.