Gerardo Seoane assina pelo Bayer Leverkusen por três épocas

O suíço Gerardo Seoane vai ser o treinador do Bayer Leverkusen a partir da próxima época, informou esta quarta-feira o clube, sexto classificado na Liga alemã.

Seoane, de 43 anos, assinou um contrato de três épocas e irá substituir Hannes Wolf, que termina a época na formação de Leverkusen como técnico interino, depois de ter substituído em março o holandês Peter Bosz, despedido devido aos maus resultados.

O treinador suíço esteve nas últimas três épocas do Young Boys, equipa pela qual conquistou três campeonatos, e eliminou já nesta temporada o Bayer Leverkusen nos 16 avos de final da Liga Europa, com triunfos de 4-3, em casa, e 2-0, fora.

De acordo com o diretor desportivo do Bayer Leverkusen, Seoane será capaz de colocar a equipa a "jogar um futebol atrativo e ofensivo, que é a base da filosofia" do clube germânico.