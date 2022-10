Gerardo Seoane: «Na Liga dos Campeões é sempre preferível jogar em casa»

Gerardo Seoane, treinador do Bayer Leverkusen, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o FC Porto, a contar para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões. Os alemães partem para este encontro no 2.º lugar do grupo B, com os mesmos três pontos do Atlético Madrid, enquanto os dragões seguem em último lugar, ainda sem qualquer ponto conquistado."Na Liga dos Campeões é sempre preferível jogar em casa, diante dos adeptos. O FC Porto é uma equipa muito competitiva, tem muitos jogos, tem uma equipa experiente. Neste grupo já se viu que todas as equipas têm hipóteses contra todas as outras equipas. Em termos de relação de forças e em termos de forma de cada equipa.""É a mesma convocatória da última partida.""Depois do jogo em Munique estamos desiludidos, tanto a equipa técnica como a equipa. Temos uma visão auto-crítica, analisámos o que nos falta. Temos de tentar isolar este último jogo. Não foi satisfatório. A equipa está ciente da situação em que está e neste momento temos de trazer determinadas para o campo. Temos de estar dispostos a combate, estar com vontade em campo para deixar vir ao de cima a qualidade que temos. O jogo seguinte é sempre uma oportunidade de melhorar e de mostrar aos adeptos um desempenho melhor.""É o mesmo treinador, portanto a energia é a mesma. É claro que há outros elementos do jogo, outros jogadores, muitos jogadores tiveram um percurso extraordinário e entretanto mudaram de equipa. Era uma equipa que estava mais madura nos processos de jogo. Esta tem novos elementos. É uma equipa bastante experiente. Seja como for é uma equipa muito competitiva. Tem o mesmo estilo que tinha na altura. É uma equipa que joga sempre com emoção, energia, mas o próprio treinador é o mesmo e vai incutir os mesmos valores.""Tentamos falar claro com a direção. São questões internas. Estou aqui há muito tempo e o mais importante são os resultados e o jogo seguinte. Cada um no clube tem as suas responsabilidades. A minha é treinar e preparar a equipa. Depois da derrota tentámos tirar as conclusões necessárias e preparar o jogo seguinte. Cada um tem as suas funções e portanto é natural que o clube não pare de avaliar todas as situações que vão decorrendo. O clube tem demonstrado confiança em mim. Estou concentrado no meu trabalho. O Bayern Munique tem um estilo de jogo muito flexível e móvel. Tem uma tendência para de repente meter muitos jogadores em situações decisivas. Às vezes é difícil reagir como se quer. Mas, no fundo, é importante que os jogadores joguem com uma determinada agressividade. Os jogadores têm de ganhar os duelos no um contra um."