Grimaldo: «Benfica é um clube muito difícil na hora de vender jogadores. São duros a negociar»

Alejandro Grimaldo voltou este sábado, numa entrevista ao portal Infobae España, a falar da sua passagem e saída do Benfica, reforçando de novo a ideia de que será sempre adepto dos encarnados, mas que nesta fase precisava de um novo desafio. Um desafio que passou por uma mudança, a custo zero, para os alemães do Bayer Leverkusen."Gosto imenso do Benfica, é o meu clube e continuarei a apoiá-los, mas creio que precisava de uma mudança. Estava há muitos anos lá e sentia que era o momento de uma mudança de ares e experimentar um campeonato diferente", explicou, desvalorizando a ideia de que estará a regredir por prescindir de jogar na Liga dos Campeões para atuar na Liga Europa."Apesar de não estarmos na Champions, estou numa equipa de Champions. Temos um plantel para estar lá no próximo ano, mas esta época vamos lutar por fazer uma boa Liga Europa. Estou muito contente com a decisão. É verdade que havia muitos interessados, mas às vezes vais para um clube sem saber se o treinador te quer mesmo. O Xabi transmitiu-me confiança desde o primeiro momento e o clube apostou forte em mim. Não podia recusar esta oportunidade, tinha de dar este passo para continuar a crescer como jogador."Um crescimento que o esquerdino espera também levá-lo à seleção espanhola. Aliás, foi também com esse olhar que decidiu mudar-se para a Bundesliga. "Talvez o meu rendimento no Benfica não tivesse tanta repercussão por ser a Liga portuguesa, ainda que tenha feito uma grande Liga dos Campeões. Estive na equipa ideal da fase de grupos, conseguimos chegar aos 'quartos', mas no final de contas os adeptos espanhóis o que mais consomem é o futebol do seu país. Vir para esta liga vai permitir demonstrar que a questão não é a liga, mas sim o jogador".A fechar, Grimaldo abordou a possibilidade que sempre se falou de um regresso ao Barcelona, numa resposta na qual destacou a força negocial do Benfica. "Falou-se muito disso, mas o Benfica é um clube muito difícil na hora de vender jogadores. São duros a negociar e sempre foi complicado para os outros clubes chegarem aos valores que pediam. Mas estava bem lá, apostaram em mim".