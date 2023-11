Grimaldo e a ida para o Bayer Leverkusen: «Quando sabes que o Xabi vai ser o teu treinador...»

Com 7 golos e 5 assistências em 15 jogos, Grimaldo está a fazer uma grande época ao serviço do Bayer Leverkusen. O defesa espanhol admitiu numa entrevista ao jornal 'As' que está a passar um dos seus melhores momentos e contou por que não resistiu ao chamamento de Xabi no último verão."Decidi mudar e sair do Benfica. Tinha muitas opções. A decisão não foi fácil. O Leverkusem e o Xabi apostaram muito em mim, deram-me confiança. Quando passas por uma mudança tão grande é importante a confiança do treinador, do clube e a aposta foi forte. Quando sabes que o Xabi vai ser o teu treinador... Conhecia-o de o ver jogar e tinham-me falado muito bem dele. Estar com o Xabi era uma oportunidade que não podia perder para continuar a crescer como jogador. Por isso tomei esta decisão", contou o lateral espanhol, que não quis renovar com os encarnados depois de terminar o contrato.Ao assinar pelos alemães Grimaldo sabia que não ia jogar esta época na Liga dos Campeões. "Não creio que tenha sido um passo atrás. Numa liga tão competitiva um mau ano deixa-te fora da elite e foi isso que aconteceu aqui em Leverkusen na época temporada anterior. Mas temos uma equipa de Champions. Estamos na liderança do campeonato e na Liga Europa também. No próximo ano voltaremos à Liga dos Campeões, que é onde devemos estar."Embora tenha brilhado no Benfica e esteja agora a passar por um grande momento na Alemanha, Grimaldo nunca jogou entre a elite em Espanha. Mas não foi por que não quisesse. "Este verão tive opções para jogar em Espanha... Também tive para jogar na Premier League e em Itália. Foi uma decisão baseada em pequenos detalhes. Estive muitos anos da minha carreira fora de Espanha, mas ainda tenho muitos pela frente. Seguramente no futuro poderei voltar."O sonho da seleção é que continua bem vivo. "Claro que tenho esse sonho, é um dos meus objetivos. A seleção tem grandes jogadores e laterais muito bons, mas trabalho para estar lá, para que chegue a oportunidade, para mostrar ao selecionador e a toda a gente que mereço lá estar."