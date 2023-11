Grimaldo: «Real Madrid é o melhor clube do mundo e para onde todos os jogadores querem ir»

Alejandro Grimaldo vive, muito provavelmente, um dos melhores momentos de forma da carreira. A cumprir a primeira época ao serviço do Bayer Leverkusen, clube para o qual se transferiu no final da última temporada após terminar contrato com o Benfica, o lateral-esquerdo espanhol é uma das principais figuras da sensação do campeonato alemão. O elevado rendimento pelos farmacêuticos levou-o a ser chamado, pela primeira vez, aos trabalhos da seleção espanhola.

Em virtude dessa chamada, o defesa esquerdo concedeu uma entrevista ao 'Ok Diario', onde assumiu o desejo de voltar a jogar no seu país, não deixando de parte um ingresso no Real Madrid, o maior rival do Barcelona, onde fez grande parte da formação. "O Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo, senão o melhor, e uma equipa para onde todos os jogadores querem ir. Mas de momento estou no Leverkusen. Estou há três meses neste clube e tem corrido tudo muito bem. Há que continuar a trabalhar, depois no futuro vê-se o que irá acontecer", disse o lateral de 28 anos, que representou o Benfica durante oito temporadas, de 2015 a 2023.