Grimaldo titular na segunda derrota seguida do Bayer Leverkusen na pré-época

Com Alejandro Grimaldo, ex-jogador do Benfica, entre os titulares, os alemães do Bayer Leverkusen somaram este sábado a segunda derrota consecutiva na pré-temporada, ao perder por 1-0 frente aos espanhóis da Real Sociedad, que na terça-feira saíram derrotados no duelo com o Sporting no Algarve (3-0).

O lateral-esquerdo espanhol esteve 69 minutos em campo, altura em que Xavi Alonso aproveitou para fazer várias alterações.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte pelo espanhol Brais Méndez, aos 42 minutos.