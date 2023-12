História emocionante: Avó inspira goleador Victor Boniface

Que história emocionante! Numa comovente demonstração de apoio, os holofotes brilharam sobre uma pessoa aparentemente desconhecida no recente encontro do Leverkusen frente ao Dortmund, a contar para a Bundesliga. Essa pessoa era nada mais nada menos que a avó do avançado Victor Boniface. A presença da avó ajudou sem dúvida o nigeriano de 22 anos a realizar um excelente desempenho na partida, marcando o golo do empate (1-1). Este tento fez com que as bancadas ganhassem vida acompanhadas dos gritos apaixonados da avó do goleador. A atitude tornou-se parte integrante da partida com a avó a cantar e a repetir com entusiasmo o nome do neto com lágrimas nos olhos, ao lado dos fãs do Leverkusen.

Após a partida, o avançado passeou pelos corredores do estádio e apresentou a sua avó aos companheiros de equipa, incluindo Xhaka e Tapsoba, ex-V. Guimarães, como foi possível observar num vídeo publicado nas redes sociais. "Um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Do quartel do exército para o palco do mundo. Sinto-me abençoado", escreveu o jogador do Leverkusen.