Inteligência Artificial aponta Grimaldo como o melhor lateral da Europa

A 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol, lançou esta quarta-feira um estudo que aponta Grimaldo como o melhor lateral da Europa na atualidade.Com um valor de 7,14, o antigo jogador do Benfica, agora ao serviço do Bayern Leverkusen, destaca-se num ranking que tem por base estatísticas como as ações defensivas e ofensivas de cada jogador, assim como o impacto que estes têm nas respetivas equipas. Assim, o espanhol lidera a lista de forma destacada, à frente de Robin Gosens (Union Berlim, 5,11), Hakimi (PSG, 4,97), Trippier (Newcastle, 4,64) e Zeki Diakité (Lille, 4,10), os restantes laterais que compõem o top-5.Refira-se que Grimaldo tem sido peça essencial no Bayer Leverkusen de Xabi Alonso esta temporada e já leva, nos 17 jogos que disputou até ao momento, oito golos e seis assistências.