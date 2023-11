Mais dois para a conta pessoal: assim foi o 'bis' de Grimaldo frente ao Hoffenheim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alejandro Grimaldo, lateral espanhol que saiu do Benfica no último mercado de transferências, voltou a ser determinante este sábado pelo Bayer Leverkusen. O defesa-esquerdo, de 28 anos, apontou mais dois golos pelos farmacêuticos e decidiu o encontro com o Hoffenheim, em que a turma de Xabi Alonso venceu por 3-2.