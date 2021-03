Miguel Moreira é o novo adjunto do Bayer Leverkusen

O luso-alemão Miguel Moreira foi anunciado como um dos adjuntos na nova equipa técnica do Bayer Leverkusen. O treinador, de 37 anos, encontrava-se na formação de sub-17 do Borussia Dortmund, mas acabou por aceitar o convite de Hannes Wolf, o novo timoneiro dos farmacêuticos e com quem já tinha trabalhado no Estugarda (2016-2018) e no Genk (2019-2020) nas mesmas funções. Antes, Miguel chegou a ser orientado por Wolf no ASC Dortmund e, fruto dessa ligação, o luso-alemão foi mais tarde desafiado pelo germânico para ingressar nas camadas jovens do B. Dortmund.

“O Miguel conhece bem o Hannes, já que foram colegas em projetos recentes e tiveram sucesso nessas etapas. Traz conhecimento à equipa técnica. Além disso, o Miguel fala de forma fluente alemão, português, espanhol, francês e inglês, o que é importante no mundo do futebol”, sublinhou o diretor desportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, sobre a chegada do luso-alemão ao Bayer, que segue em 6º na Bundesliga.

Liga admite isolar equipas

Tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 no país, a Bundesliga revelou que admite impor um cenário de isolamento às equipas da 1ª e 2ª divisões nas três jornadas realizadas entre 15 e 26 de abril.