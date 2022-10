Treinador do B. Leverkusen (ainda) não foi despedido mas já há sucessor: Xabi Alonso é o senhor que se segue

O atual momento de forma do Bayer Leverkusen não é o melhor e a saída de Gerard Seoane do comando técnico do clube alemão, que ocupa o 19.º e penúltimo lugar da Bundesliga e soma apenas uma vitória no campeonato, é uma possibilidade cada vez mais real.Segundo a 'Marca', existe o interesse em Xabi Alonso para assumir o cargo e o treinador espanhol já terá mesmo aceite uma proposta do Leverkusen, válida por uma época com outra de opção.O antigo jogador, de 40 anos, está sem clube desde que deixou a equipa B da Real Sociedad e ainda não orientou qualquer clube na 1.ª Divisão. Ainda assim, parece convencer os dirigentes do emblema germânico que, de acordo com a mesma fonte, devem oficializar o acordo nas próximas horas.