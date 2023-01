Xabi Alonso e o cargo de treinador do Leverkusen: «Se me tocar o papel de canalha vou ser um cabrão»

Xabi Alonso, antigo médio espanhol e atual treinador do Bayer Leverkusen, concedeu uma entrevista ao 'El País' onde confessou quem é a sua referência, falou sobre a sua abordagem no banco de suplentes e comparou as competições de clubes ao Mundial do Qatar, frisando que as provas que não são disputadas por seleções "são melhores"."Gosto demasiado de futebol. O facto de não poder jogar, faz com que seja este trabalho [o de treinador] a fazer-me levantar todos os dias às duas da manhã e começar a preparar as coisas por andar às voltas na cama. Quando o 'bichinho' te entra no sangue, nunca mais sai", começou por referir o espanhol, antes de abordar o estilo que adota no banco de suplentes."Se puder fazer com que os jogadores melhorem, serei melhor treinador. Os pormenores técnicos e táticos vêm depois. Não venho aqui ser um sargento. Gosto de disciplina e de padrões profissionais básicos, mas ser um canalha não é comigo. Claro que se me tocar esse papel, vou ser um cabrão", assegurou.O campeão do Mundo pela Espanha em 2010 garantiu ainda que tem o pai como referência. "Não é que o tenha estudado, mas tive a oportunidade de o ver. Aprendi que a prioridade é a generosidade. Como médio, tens de ser generoso com a tua equipa: não jogas para o teu brilho pessoal. Como jogador, o que é que eu queria? Que os melhores jogadores estivessem à minha volta. Se eu fosse o melhor, significava que o médio ofensivo e os extremos não eram tão bons".Alonso fez ainda uma breve análise ao Mundial do Qatar - onde a Espanha caiu nos 'oitavos', diante de Marrocos -, destacando que é uma competição onde pesam outros fatores. "No Mundial pesam mais as emoções, o convívio, o espírito de grupo. Há ingredientes distintos. Quando vês os campeonatos e a Champions, vês a evolução do jogo. As equipas são melhores. Encanta-me ver Manchester City e Bayern, no PSG encaixam todas as peças... E claro, o Real Madrid", rematou.