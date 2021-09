Coman desfalca Bayern Munique em duas semanas após ser operado ao coração

O avançado francês Kingsley Coman vai desfalcar o Bayern Munique nas próximas duas semanas, após ter sido submetido a uma operação ao coração, revelou esta sexta-feira o treinador do clube da Liga alemã.

"Ele tinha um batimento cardíaco ligeiramente irregular, uma pequena irregularidade cardíaca. Fizemos um ECG de longo prazo e realizamos esta operação [na quinta-feira]", começou por dizer técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, em conferência de imprensa.

E acrescentou: "Ele está muito bem e quase não tem dor. Assim que a cicatriz estiver sarada, poderá começar os treinos de reabilitação e não levará mais de dez dias a duas semanas antes de voltar ao treino completo".

O Bayern Munique é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, mas apenas defronta os encarnados no dia 20 de outubro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e em 2 de novembro, na Allianz Arena, em Munique.