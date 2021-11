Lewandowski domina em 2021

Lewandowski, que hoje pode chegar ao jogo 100 na Liga dos Campeões, é o rei dos golos em 2021. De acordo com os dados ontem divulgados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, o avançado polaco, é o melhor marcador do Mundo no presente ano civil, tendo já festejado por 56 vezes. Atrás dele, segue Erling Halaand, do Borussia Dortmund, com 43 remates certeiros. O internacional português Cristiano Ronaldo completa o pódio, com 40 golos marcados, ao serviço da Juventus, Manchester United e da Seleção Nacional.

Refira-se que nesta lista, que tem por base os golos marcados nos campeonatos, taças e jogos internacionais de clubes e seleções apenas, aparece um jogador que atua no campeonato português: o portista Mehdi Taremi ocupa o 25º posto, com 30 golos apontados, os mesmos que Lukaku (23º), Agustín Álvarez (24º), Ben Malango (26º) e Bafétimbi Gomis (27º).