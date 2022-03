Bávaros rejeitam mais surpresas

O Bayern Munique está finalmente a mostrar que não se trata de uma máquina imparável e isso dá inevitavelmente muito alento ao Salzburgo para a decisão desta noite, no Allianz Arena. Os bávaros venceram apenas dois dos últimos cinco jogos, sendo que um dos ‘tropeções’ foi precisamente frente aos austríacos, num embate que terminou empatado (1-1) e deixou a passagem aos ‘quartos’ em aberto.

Ainda assim, o favoritismo está está do lado do Bayern, que rejeita mais surpresas. Davies e Goretzka não vão a jogo, mas Nagelsmann conta com um ‘reforço’ de peso. "Neuer irá jogar. Ele é muito importante para a equipa", disse o técnico do Bayern, dando conta da titularidade do guardião alemão, recuperado de uma operação ao joelho direito.

Quanto ao Salzburgo resta... rezar. "Temos crença e já mostrámos que podemos causar-lhes problemas, mas sabemos que somos ‘outsiders’", frisou Jaissle, timoneiro do Salzburgo.