Qualidade nórdica deixa Tuchel alerta

O Bayern visita o Copenhaga do português Diogo Gonçalves e o treinador dos bávaros antecipa uma missão complicada. "Nunca vi uma fase de grupos fácil na Champions. O Copenhaga esteve quase a ganhar ao Galatasaray na Turquia [2-2] e tem qualidade em todos os sectores. É uma equipa perigosa e que quer continuar a superar-se. Recordo que na época passada não perderam em casa para a Champions e jogaram contra Manchester City, Dortmund e Sevilha. Tenho o máximo respeito por todas as equipas que participam nesta prova, a mais difícil do mundo", adiantou Thomas Tuchel.

Em defesa de Boateng

Jérôme Boateng está a treinar no Bayern e deve assinar em breve. Após deixar o Lyon no verão, o central alemão, de 35 anos, vai regressar aos bávaros, onde jogou entre 2011 e 2021, mas é alvo de uma investigação judicial por violência doméstica à ex-namorada. Tuchel foi questionado sobre o tema e frisou: "Só há veredicto no fim do julgamento. É um jogador com grandes méritos e tem o direito de treinar connosco. Depois veremos a nossa decisão." Kimmich também foi confrontado e admitiu: "Gostei de revê-lo. Muitos de nós ganharam muitos títulos com ele."