Lesões complicam as contas a Tuchel

Em três dias, Thomas Tuchel perdeu três importantes peças do Bayern por lesão. Joshua Kimmich está a contas com uma fratura no ombro esquerdo e juntou-se no boletim a Upamecano e Laimer, que saíram lesionados do jogo de quarta-feira com o Union Berlim e enfrentam várias semanas de paragem. No caso de Kimmich, Tuchel não arrisca uma data de regresso: "Vai ser tratado de forma conservadora, é difícil dizer quando volta." Além do trio, Gnabry (lesão), Kim Min Jae e Mazraoui (nas seleções) também estão de fora da visita de hoje ao Augsburgo.