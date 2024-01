Coman sofre lesão grave e Bayern informa que estará ausente várias semanas

O futebolista francês do Bayern Munique Kingsley Coman sofreu este sábado uma rutura no ligamento lateral do joelho esquerdo no jogo frente ao Augsburgo, da Liga alemã, e estará ausente por várias semanas, anunciou o clube bávaro.

Esta lesão compromete seriamente a participação de Coman nos próximos compromissos da seleção francesa agendados para o final de março, frente à Alemanha e ao Chile, os dois últimos jogos antes do anúncio da lista de convocados para o Euro'2024, que se disputará em terras germânicas, entre 14 de junho a 14 de julho 14.

Titular no ataque do Bayern na alas, alternando com Leroy Sané, Coman também perderá compromissos importantes do Bayern, a começar pelo confronto contra o atual líder da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, dentro de duas semanas, a 10 de fevereiro, decisivo na corrida para o título, além dos dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Lazio, a 14 de fevereiro, em Roma, e a 05 de março, na Baviera.

O jogo frente ao Augsburgo disputou-se hoje naquela cidade alemã e terminou com o triunfo do Bayern, por 3-2, em jogo da 19.ª jornada da Bundesliga.

Já muito flagelado por lesões, o Bayern somou hoje nova contrariedade, com a saída de Coman, com apenas 26 minutos. Neste momento, são já 10 os indisponíveis na equipa.