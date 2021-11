A 'bicicleta' de Lewandowski que colocou o Bayern a ganhar na Ucrânia: veja o lance

.@ChampionLeague | Dynamo Kiev 0 x 1 Bayern



Mais uma BRINCADEIRA de Lewandowski, agora de Bicicleta

°The Best à porta e ele nisto °#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/vcjTrhuajO — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 23, 2021

Em partida do grupo do Benfica, o Bayern Munique colocou-se em vantagem frente ao Dínamo Kiev , na Ucrânia, com um grande golo do 'suspeito do costume': Robert Lewandowski. Ao minuto 14, o avançado polaco marcou com um belo pontapé de bicicleta. Para ver e rever... vezes sem conta!