Afinal, há um motivo para o Bayern Munique não comprar jogadores ao Inter

Karl Heinz Rummenigge, presidente honorário do Bayern Munique e ex-jogador do Inter, explicou numa entrevista ao 'Tuttosport' a razão pela qual os bávaros não contrataram qualquer jogador ao emblema italiano... nas últimas décadas. "Como o meu coração é um pouco do Inter, tento não comprar qualquer jogador 'nerazzurro'. Mas neste momento, se pudesse [Rummenigge já não exerce funções executivas no clube], ficaria com Lautaro Martínez. É muito forte", disse.Rummenigge explicou igualmente que, na sua fase de diretor do Bayern, esteve perto de contratar dois craques, hoje na Juventus. "Chiesa é diferente de Ribéry e Robben, ainda que me faça lembrar Arjen em alguns dos seus movimentos. Pensámos nele quando estava na Fiorentina. Quando Dybala estava no Palermo, antes de assinar pela Juventus, também estivemos de olho. É um talento formidável, mas tem os seus altos e baixos.