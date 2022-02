Agüero e o dia em que o Bayern Munique o 'ignorou': «Fiz um jogo horrível e contrataram o Sosa»

Me contaron esa historia como fue . Los del Bayern Munich me fueron a ver un partido contra Estudiante de la plata . Jugué horrible Justo y les encanto a José Sosa . Compraron a el . https://t.co/sEX5Dg8Ltp — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Em 2006, quando ainda era uma promessa no Independiente, Kun Agüero foi apontado como estando de saída para o Bayern Munique, algo acabaria por não se concretizar. Contudo, como tantas vezes sucede com outros possíveis, não se tratou apenas de rumor lançado pela imprensa, foi mesmo real e o que estava na capa do 'Olé' de 18 de abril desse ano apenas não aconteceu por culpa de... Agüero."Contaram-me essa história como ela foi. Os do Bayern Munique foram ver-me num jogo contra o Estudiantes de la Plata. Fiz um jogo horrível e gostaram imenso do José Sosa. Compraram-no a ele", escreveu o agora retirado avançado argentino, numa publicação no Twitter em resposta a um 'tweet' da conta em argentino do Bayern Munique na qual se questionava o porquê daquela transferência não ter sucedido.Agüero, refira-se, acabou mesmo por deixar o Independiente nesse ano, mas para o At. Madrid, onde deixou a sua forte marca ao longo dos 5 anos em que esteve nos colchoneros. Quanto a Sosa, rumou ao Bayern em 2007, mas esteve apenas três anos nos bávaros, sem conseguir mostrar aquilo que se esperava dele. Curiosamente, acabaria em 2014 por rumar ao At. Madrid por onde passara Agüero, mas também sem sucesso.