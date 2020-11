Alaba responde ao presidente do Bayern Munique e recorda "bofetada na cara"

Depois de o presidente do Bayern Munique se ter queixado da intransigência de David Alaba e do empresário Pini Zahavi em renovar contrato, dando por encerradas as conversações, o jogador vem agora a público explicar por que não aceita prolongar o vínculo - que termina no final da época -, afiançando que o clube mostrou falta de respeito.





"Depois da segunda ou da terceira conversa [sobre a renovação] recebi um telefonema onde me perguntaram se eu consideraria a hipótese de ser trocado. Isso é, provavelmente, uma bofetada na cara", contou o jogador à Sky Sports Alemanha."O respeito e a apreciação que eu esperava quando as negociações começaram não foram na direção certa. Isto foi há um ano, quando o coronavírus estava ainda muito longe", acrescentou o defesa austríaco.O jogador explicou também que não gostou de ver assunto da renovação repercutido na imprensa. "Gostava que os assuntos internos se mantivessem internos."