Alemães dizem que Cancelo não festejou vitória sobre o Dortmund e foi direto ao balneário

João Cancelo volta a ser notícia na Alemanha... e não pelas melhores razões. De acordo com a informação avançada este domingo pelo jornal 'Bild', o lateral internacional português não gostou de ter ficado de fora das opções iniciais de Thomas Tuchel no jogo com o Borussia Dortmund - que os bávaros venceram por 4-2 - e não festejou o triunfo junto dos companheiros de equipa e dos adeptos. Em vez disso, terá seguido diretamente para o balneário.

Em declarações citadas pela mesma fonte, o diretor desportivo Hasan Salihamidzic relativizou o episódio com o jogador português que se encontra emprestado pelo Manchester City até ao final da temporada. "Há sempre emoções à flor da pele no final de um jogo. Não é um problema. É normal um jogador ficar desapontado quando não joga. Cancelo é um jogador de topo e vai ter o seu tempo de jogo", disse o responsável dos bávaros.