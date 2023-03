Alemães garantem que Bayern está interessado na compra de Cancelo... mas não a qualquer preço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo não atravessa o melhor momento ao serviço do Bayern Munique. O internacional português encontra-se cedido ao decacampeão alemão até ao final da temporada, com opção de compra fixada nos 70 milhões de euros. Contudo, apesar de o clube germânico querer continuar com o lateral luso, o valor da cláusula imposta pelo Manchester City dificulta o avanço das negociações.

De acordo com a 'Sky Sports Alemanha', será Hasan Salihamidzic, diretor-desportivo dos bávaros, quem irá assumir a pasta das negociações pelo defesa português, que regressou esta segunda-feira aos treinos da Seleção Nacional, o primeiro sob orientação do novo selecionador Roberto Martínez.