Alemães já questionam: que consequências vão 'sofrer' Gnabry e Sané com a chegada de Mané ao Bayern?

A oficialização de Sadio Mané como jogador do Bayern Munique está iminente, tendo Hasan Salihamidzic - diretor desportivo do decacampeão alemão - confirmado a sua chegada ao clube bávaro.Segundo a revista ‘Kicker’, a chegada do internacional senegalês à Bundesliga torna-a mais atrativa e, por outro, a nível interno, há um novo concorrente aos lugares nas alas, normalmente ocupados por Serge Gnabry e Leroy Sané. As atuações dos dois internacionais pela Mannschaft, especialmente na segunda metade da época passada, não convenceram os responsáveis do Bayern e daí a vinda de Mané não ser vista como uma contratação de recurso, mas sim para entrar diretamente no ‘11’ bávaro. Daí que Gnabry e Sané, juntamente com Kingsley Coman e ainda Jamal Musiala tenham de lutar por um lugar na equipa.Segundo a mesma publicação, a chegada de Mané a Munique dá uma certa "tranquilidade" ao clube, caso a renovação do contrato com Gnabry não se venha a concretizar. A equipa de Munique já apresentou uma oferta ao internacional alemão de 26 anos, mas o avançado parece não ter pressa em dar uma resposta à direção por não se sente valorizado, ainda que a sua intenção seja permanecer no clube.