Alphonso Davies e o jogo com o Benfica em dia de aniversário: «Três pontos seriam boa prenda»

Alphonso Davies não esteve no jogo com o Benfica, na Luz, mas estará disponível para defrontar os encarnados amanhã em Munique (20h00), na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Estou a gostar muito, é um dos melhores clubes do Mundo, gostaria de ficar cá muito tempo. O foco é apenas no dia a dia e não sei o que acontecerá no futuro.""Gostaria de ter uma boa exibição e ganhar os três pontos. Seria uma ótima prenda de aniversário.""O treinador tem outra mentalidade no estilo de jogo, estou muito feliz por jogar com ele, aprendo a nova tática que ele quer introduzir na equipa. Posso trabalhar mais a parte defensiva com ele, mostrar as minhas facilidades técnicas.""A equipa está muito forte, ainda temos líderes fortes na defesa, a linha de defesa é forte e tem estado cada vez mais forte.""O meu alemão melhorou, mas deveria falar melhor, percebo melhor do que falo, não é fácil, mas vou às aulas todos os dias e faço o meu melhor. A comida é muito boa aqui, gosto de provar coisas novas. Aulas de bávaro? Não, isso não...""Só há dois anos comecei a jogar a lateral esquerdo, de início não sabia bem... O Alaba era um dos melhores do Mundo, recebo muita ajuda dele, conselhos, ainda estou a aprender. Tento melhorar o lado defensivo, tenho que saber que sou parte da defesa.""O Lucas Hernández. Não fala muito, mas dá sempre boas indicações.""É bom ele estar de volta, apanhou covid, mas já está com boa saúde. É bom que esteja de volta ao banco, precisamos dele."