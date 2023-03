Alphonso Davies revela "estar sozinho" em Munique: «Depois dos treinos não tenho nada para fazer»

Alphonso Davies contou como é a vida de um jogador profissional de futebol, na sua conta de Twitch, tendo feito uma revelação que pode surpreender: vive sozinho em Munique. Algo que complica a vida fora das quatro linhas ao lateral-esquerdo do Bayern."A vida de futebolista profissional é ótima, sem dúvida, para relaxar e aproveitar a vida. Mas depois do treino, não tenho nada para fazer", começou por referir o internacional canadiano, que nasceu no Gana, depois de a sua família ter fugido da guerra civil na Libéria, e mudou-se para o Canadá com cinco anos."Como não tenho família e a minha namorada não vive comigo, estou sozinho. Provavelmente tenho cinco amigos", assumiu o jogador, de 22 anos."É um pouco preocupante não ter algo que fazer e especialmente quando todos os meus amigos trabalham", lamentou, garantindo, ainda assim, que se sente um privilegiado e que não se queixa da vida que teve desde a infância.