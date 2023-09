Azar voltou a bater à porta de Neuer: guarda-redes do Bayern Munique sofreu nova lesão

Ainda a recuperar da fratura da perna direita no final de 2022, Manuel Neuer voltou a sofrer uma lesão que o vai deixar afastado dos relvados por mais algum tempo. A revelação foi feita por Thomas Tuchel, treinador do Bayern Munique, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sexta-feira com o Bayer Leverkusen, a contar para a 4.ª jornada da Bundesliga."O Manu [Neuer] esteve muito perto do regresso, mas teve um problema nos gémeos. Não da perna lesionada, mas da outra. Ainda está a fazer apenas corrida e, por enquanto, estamos a ser cautelosos. O plano é que ele regresse ao treino de guarda-redes na próxima semana e na seguinte faça uma nova tentativa de treino com a equipa", referiu o técnico dos bávaros, deixando uma garantia: "Tanto ele como nós estamos muito otimistas, mas temos de esperar. Esperamos vê-lo de volta aos relvados antes da próxima pausa internacional [a meio de outubro]."Recorde-se que o internacional alemão, de 37 anos, está afastado dos relvados desde dezembro último, após ter partido uma perna na sequência de uma queda enquanto esquiava. O guarda-redes tinha voltados aos treinos no final de agosto e esperava-se que pudesse estar no banco de suplentes neste encontro de amanhã, mas vai ter de esperar mais algum tempo até regressar ao ativo.