Bayern ameaça não ceder jogadores à seleção e diz que Löw já "deve ter as orelhas a arder"

Uli Hoeness, presidente do Bayern Munique, fez uma ameaça à Federação alemã por causa da polémica entre Ter Stegen e Neuer.



"Não aceitaremos uma mudança de titularidade na baliza. Antes de que isso ocorra deixaremos de ceder jogadores à seleção", disse Hoeness à revista "Sport Bild".



Há dias, Ter Stegen respondeu a Neuer, reforçando que é mais do que normal que um jogador procure lugar no onze titular da seleção alemã. Os dois guarda-redes entraram em polémica depois do jogador do Barcelona ter assumido que se sentia incomodado por ser suplente de Neuer.



Hoeness considerou mesmo que o seleccionador alemão, Joachim Löw, e a Federação Alemã de Futebol deviam "sentar a um canto" o guarda-redes do Barcelona e dizer que este não pode fazer este tipo de declarações.



Quando questionado se tentou chegar à conversa com Joachim Löw, Hoeness admitiu que não julga necessário. "Ele regista o que nós dizemos e já deve ter as orelhas a arder", disse o presidente do Bayern.



Recorde-se que o presidente do Bayern Munique já tinha saído em defesa de Manuel Neuer.