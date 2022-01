Bayern Munique aposta em atletas de 16 anos face aos infetados com Covid-19 e lesionados

O treinador do Bayern Munique, com nove futebolistas com covid-19, convocou dois atletas de 16 anos para a receção de sexta-feira ao Borussia Mönchengladbach, deixando com os dirigentes a missão de tentar adiar o desafio.

"O meu trabalho é preparar-me como se o jogo fosse decorrer", resignou-se Julian Nagelsmann, treinador do clube bávaro que lidera a Liga alemã com nove pontos de avanço para o Borussia Dortmund, cumpridas 17 jornadas.

Face a um conjunto de lesões que agravam o cenário, o técnico contou com somente nove futebolistas da equipa principal, entre os quais Joshua Kimmich, de regresso após ter estado de quarentena, e que não joga desde 6 de novembro, bem como Niklas Süle, que sofre de dores nas costas.

Assim, o treinador de 34 anos reforçou o seu grupo de trabalho com atletas das equipas jovens, destacando-se o avançado Arijon Ibrahimovic e o médio Paul Wanner, nascidos ambos em dezembro de 2005, como tal, com 16 anos.

Os dois internacionais, que treinavam com os sub-17 da Alemanha em Espanha, são candidatos a tornar-se nos mais jovens futebolistas da história a jogar pela equipa principal do Bayern Munique, um recorde detido por Jamal Musiala, que se estreou com 17 anos e 115 dias.

"Ambos têm muito talento. O Ari é muito forte no 'um contra um', enquanto o Paul é um jogador canhoto muito rápido. A situação também tem um lado positivo, promovemos o talento jovem", suavizou.

No Bayern Munique, o guarda-redes Manuel Neuer, infetado, cederá o lugar a Sven Ulreich, que já o substituiu nos longos meses de ausência na época 2017/18, numa equipa que está menos afetada no ataque, já que tem disponíveis Thomas Müller, Robert Lewandowski, Serge Gnabry e Jamal Musiala.

Nagelsmann admitiu encarar o desafio com "um pouco de espírito de vingança", uma vez que o seu rival, 14.º do campeonato, lhe impôs um empate 1-1 em casa na primeira volta antes de golear o Bayern por 5-0 na Taça da Alemanha, em outubro.