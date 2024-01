Bayern avança para Eric Dier

Depois de ter contratado Harry Kane no verão, o Bayern prepara-se para garantir outro reforço no Tottenham. De acordo com a imprensa britânica e alemã, Eric Dier está muito perto de rumar a Munique, seguindo os passos do ex-companheiro dos spurs. Os campeões germânicos já terão um acordo verbal com o ex-Sporting e estariam dispostos a pagar 5 milhões de euros aos londrinos para poderem contar desde já com o defesa internacional inglês, de 29 anos.

Dier já tinha sido apontado como alvo do Bayern no verão passado, mas o negócio não avançou. Thomas Tuchel é um grande apreciador das qualidades de Eric Dier, particularmente pela sua polivalência – pode jogar como central, lateral ou médio defensivo. Também desejado pela Roma, o futebolista formado nos leões deverá mesmo mudar-se para a Bundesliga, depois de nove épocas e meia no Tottenham, que pagou 5 M€ ao Sporting no verão de 2014. Fora de hipótese fica também um eventual regresso a Alvalade, uma possibilidade que chegou a ser equacionada.

Com 364 jogos oficiais pelo Tottenham ao longo da última década, Eric Dier tem sido pouco utilizado por Ange Postecoglou nos spurs: conta apenas 4 partidas esta temporada (e apenas um como titular), num total de 199 minutos de utilização.

A chegada de Dier não significa a desistência do Bayern na corrida a João Palhinha, sendo que para contratar o português terá que abrir os cordões à bolsa, face às exigências do Fulham para abdicar do médio.