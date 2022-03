Bayern contrata avançado de 13 anos por 300 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Der #FCBayern schnappt sich „Ausnahmetalent" Mike Wisdom (13)! Die Story dazu und weitere Hintergründe jetzt bei @SkySportNews und hier zum Nachlesen @SkySportDE | https://t.co/JAgj12NJST — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 22, 2022

O jornalista alemão Florian Plettenberg avança que o Bayern fechou a contratação de Mike Wisdom, avançado do Borussia Mönchengladbach. A grande novidade aqui é o jogador ter... apenas 13 anos. De acordo com a mesma fonte, Wisdom vai alinhar nos sub-15 dos bávaros, depois de uma observação que durou cerca de um ano e meio.A transferência do avançado para o Bayern está cifrada em... 300 mil euros, novamente segundo o jornalista Florian Plettenberg.