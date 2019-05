O heptacampeão alemão de futebol Bayern de Munique foi hoje empatar a uma bola ao reduto do Kaiserslautern, num jogo que tinha como objetivo angariar fundos para ajudar com as dificuldades do emblema da terceira divisão.Dois dias depois de vencer a Taça da Alemanha ao Leipzig (3-0), no encerramento oficial da época, os bávaros foram visitar o 'aflito' Kaiserslautern, que marcou primeiro, por Zuck (oito minutos), perante 48.500 espetadores no Fritz-Walter.Num encontro em que o português Renato Sanches foi titular, tendo saído aos 60 minutos, o polaco Lewandowski empatou a contenda para os heptacampeões aos 80.Campeão em 1950/51, 1952/53, 1990/91 e 1997/98, o Kaiserslautern milita na terceira divisão e precisa da receita deste encontro para renovar a licença neste escalão.