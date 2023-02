Bayern fechado a sete chaves

A dois dias do duelo frente ao PSG para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, o treinador do Bayern Julian Nagelsmann deixou João Cancelo e os restantes titulares da vitória (3-0) de sábado frente ao Bochum no ginásio, mas nem isso o impediu de fechar o treino... a sete chaves. Conta o 'Bild' que algumas dezenas de adeptos deslocaram-se ao centro de estágios para apoiar a equipa - na Alemanha, os treinos abertos ainda são comuns - mas bateram com o nariz na porta, já que o técnico alemão não quererá correr qualquer risco de fuga de informação.

Série do Frankfurt chega ao fim

No fecho da jornada 20 da Bundesliga, o Frankfurt foi surpreendido (0-3) na visita a Colónia, interrompendo uma série de dez jogos sem perder em todas as competições. Aurélio Buta foi titular no Eintracht, tendo visto um amarelo. Já o Hertha Berlim venceu pela primeira vez em 2023 e logo com uma goleada (4-1) ao Mönchengladbach.