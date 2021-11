Bayern lança 'provocação' ao Benfica com golo de Sané na Luz: «Será que amanhã tem mais?»

Bayern Munique e Benfica só entram amanhã [terça-feira] em campo, mas pode dizer-se que o duelo entre bávaros e águias começou já a aquecer... nas redes sociais. Esta segunda-feira, a página brasileira oficial do Bayern na rede social 'Twitter' voltou a fazer das suas e recordou o lance do golo de livre direto convertido, de forma exímia, por Sané, aos 70 minutos do duelo no Estádio da Luz, que abriu caminho à goleada (0-4) dos germânicos às águias.





Recorde-se que durante o encontro em Lisboa, a mesma página oficial dos bávaros, que na altura fez o 0-2 no marcador. "Cebolinha, gol...contla", escreveram os alemães, com alusão à alcunha do extremo brasileiro (Cebolinha) e da personagem da banda desenhada muito popular no Brasil.