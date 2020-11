Bayern Munique anuncia ausência do defesa Süle devido a teste positivo à covid-19

O defesa Niklas Süle testou positivo para o novo coronavírus e vai estar ausente do jogo do Bayern Munique com o Salzurgo, da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira o clube alemão.

Num curto comunicado divulgado na sua página oficial, o campeão europeu em título refere que o jogador está assintomático e a cumprir quarentena.

O Bayern Munique, que lidera o grupo A da Liga dos Campeões, com seis pontos, visita na terça-feira os austríacos do Salzburgo, que seguem no quarto posto, com um ponto, em jogo da terceira jornada da prova.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.