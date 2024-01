Bayern Munique anuncia contratação de Sacha Boey

View this post on Instagram A post shared by FC Bayern (@fcbayern)

O Bayern Munique anunciou a contratação de Sacha Boey, lateral direto francês que alinhava no Galatasaray, num contrato de 4 anos e meio, válido até 30 de junho de 2028. De acordo com informação não oficial, o jogador terá custado 30 milhões de euros ao clube da Baviera, mais um montante de 5 milhões por objetivos, com os turcos a reservarem ainda uma percentagem, em caso de futura venda.O jogador mostrou-se feliz pelo novo passo na carreira e enumerou algumas características do seu jogo. "É um sonho tornado realidade para mim. É uma honra jogar num clube tão grande como o Bayern. Estou ansioso pela minha nova equipa e por poder jogar com todos estes grandes jogadores no futuro. Como jogador, sou um defesa que gosta de atacar", referiu.Formado no Rennes, o defesa de 23 anos, nascido no bairro parisiense de Montreuil, transferiu-se para o Galatasaray no mercado de verão de 2021 por 1, 1 milhões de euros, depois de ter cumprido um empréstimo no Dijon e consolidou-se como titular no clube turco na última temporada, onde marcou um golo e deu quatro assistências em 31 jogos no campeonato, ajudando o clube a conquistar o título.