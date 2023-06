Bayern Munique anuncia final de ligação à Qatar Airways

Gemeinsame Erklärung FC Bayern München und Qatar Airways.



O Bayern Munique anunciou esta quarta-feira, em comunicado, o término do contrato de patrocínio com a Qatar Airways de "forma amigável a 30 de junho de 2023".Na sua nota, o emblema bávaro não revela os motivos que levaram a esta rescisão, mas a imprensa alemã adianta que a mesma estará relacionada com as polémicas que surgiram desde sempre em relação a esta parceria, especialmente por conta dos protestos dos adeptos em face do posicionamento da companhia aérea sobre os direitos humanos.