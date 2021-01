Bayern Munique cai na Taça da Alemanha e Müller 'descarrega' em jornalista: «Estás a rir!»

O surpreendente afastamento do Bayern Munique na Taça da Alemanha às mãos de uma equipa da segunda divisão, deixou os jogadores do clube bávaro de mau humor. Depois do desaire com o Holstein Kiel, nos penáltis (nos 32 avos-de-final da prova), Thomas Müller não foi propriamente simpático com a jornalista Valeska Homburg, da ARD, que o entrevistou na flash-interview.



Mal chegou o jogador recriminou o sorriso de Valeska Homburg. "Estás a pensar em quê? Estás a rir!"





Ela pediu-lhe desculpas, mas de nada serviu. "Claro que estavas a rir."A jornalista perguntou-lhe então se encontrava explicações para a derrota. "Não, ainda não. O humor é apropriado. Não estamos de bom humor."A jornalista respondeu-lhe: "Podemos imaginar. Boa noite e obrigado". E ele despediu-se com um seco "obrigado".Há mais de duas décadas que o Bayern Munique não era eliminado numa fase tão precoce da Taça da Alemanha, uma competição que ganhou nos últimos anos.