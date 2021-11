Bayern Munique chega aos 100 golos na Bundesliga em 2021

Acabou o estado de graça do Friburgo, até ontem o único invicto na Bundesliga, e a ‘culpa’ é do Bayern. Bastou um 2-1 para Nagelsmann faz a festa, graças aos golos de Goretzka e do inevitável Lewandowski.O polaco assinou o golo 60 no ano civil, registo que ninguém conseguia desde Ronaldo em 2014. Já os bávaros atingiram os 100 golos num ano civil. Mais um e igualam o recorde do Colónia em 1977.Esta época, somam 40 em 11 jornadas – algo inédito – e estão há 58 jogos na liga sempre a marcar! A última vez que ficaram ‘em branco’ foi em fevereiro de 2019, no nulo com o RB Leipzig. Que máquina!